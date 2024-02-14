МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Украина исчезла из геополитической повестки дня, а ее президент Владимир Зеленский считается "бомжом с вокзала" после интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Такое мнение высказал на своем YouTube-канале экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Зеленский отправится в новое турне по Европе в поисках денег, пишет СМИ

В частности, он заявил: "Украины уже нет в геополитической повестке дня в мировом масштабе. Украина полностью стерта, изменилась геополитическая реальность после интервью Путина Карлсону".

Президент России обрисовал собственную модель мироустройства в интервью с Карлсоном, уже набравшем в соцсети X двести миллионов просмотров, а в целом — гораздо больше, отметил Соскин.

"Его посмотрели в целом уже где-то полмиллиарда человек по всей земле. Вы что, не понимаете, что происходит?" — задается риторическим вопросом бывший советник.

В то же время он раскритиковал негативную оценку, которую дал интервью немецкий канцлер Олаф Шольц, напомнив, что собственный рейтинг канцлера уступает путинскому в разы, а возглавляемые Соединенными Штатами и Германией государства Запада на сегодняшний день уже не способны оказывать помощь Киеву.

Подытоживая, Соскин отметил: "Нас (Украину — прим. ред.) уже смыло, особенно после этого интервью. Зеленский вообще уже считается просто каким-то бомжом с вокзала".

Опубликованное в ночь на 9 февраля интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону во многом было посвящено конфликту на Украине и отношениям Российской Федерации с Западом и НАТО. За первые сутки после публикации в соцсети X его посмотрели свыше 100 миллионов человек.