МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет до возобновления практической работы в этом формате с участием всех стран-членов, сообщили РИА Новости в МИД РФ. Евросоюз ведет войну с Россией на информационном поле, заявили в МИД

"На данный момент выплата Россией ежегодных взносов в бюджет Арктического совета приостановлена — до возобновления практической работы в данном формате с участием всех стран-членов, включая реализацию совместных проектов, затрагивающих такие важные для всех арктических государств вопросы, как сохранение хрупкой экосистемы Заполярья, проведение полярных исследований, в том числе морских научных экспедиций, развитие гуманитарных связей, повышение качества жизни и благосостояния населения Крайнего Севера, включая коренные народы", — сказали ведомстве.

Отвечая на вопрос о том, какие действия Совета станут для РФ "красной линией", после которой Москва заявит о выходе из него, в МИД напомнили, что, "как было отмечено в ходе брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой 7 февраля этого года, если Арктический совет будет эволюционировать в недружественный России институт, то мы рассмотрим целесообразность своего участия в нем". В министерстве добавили в этой связи, что "варианты могут быть разными", подчеркнув, что российской стороне "не хотелось бы сейчас заниматься гипотетическими рассуждениями".

"На сегодняшний день вопрос о возможном выходе из Арктического совета не стоит в практической плоскости", — заявили в МИД РФ.

Там напомнили, что "в ходе 13-й официальной сессии АС 11 мая 2023 года в Салехарде консенсусом было принято итоговое совместное заявление, в котором зафиксирована приверженность всех стран-членов продвижению конструктивного диалога и взаимодействия в регионе, а также сохранению и укреплению Арктического совета в нынешнем составе участников в качестве ведущего международного форума в Заполярье".

"Рассчитываем, что все страны-члены Арктического совета будут соблюдать взятые на себя обязательства", — указали в МИД.

"Выступаем за подход, изначально лежащий в основе работы Совета, — развитие взаимовыгодного сотрудничества в формате восьми арктических государств в интересах устойчивого развития всего Арктического региона", — заключили в ведомстве.

Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022 года западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине. В мае 2023 года председательство в совете перешло к Норвегии.