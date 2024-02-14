МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Жители России хотели бы, чтобы в среднем их партнеры в отношениях зарабатывали 305 тысяч рублей в месяц, при этом мужчины сообщили о сумме в 509 тысяч рублей, свидетельствует исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. Раскрыто, сколько россияне потратят на подарки в феврале и в марте

"В среднем россияне хотели бы, чтобы их партнер зарабатывал 305 тысяч рублей в месяц, причем мужчины рассчитывают на большую сумму (509 тысяч рублей), чем женщины (256 тысяч рублей)", — говорится в результатах исследования.

Отмечается, что москвичи хотели бы, чтобы их вторая половина получала 253 тысячи рублей в месяц. Причем мужчины говорят о 126 тысячах рублей, а женщины о 279 тысячах рублей. В Петербурге и Ленинградской области средний желаемый заработок партнера составляет 198 тысяч рублей — мужчины назвали сумму в размере 233 тысячи рублей, а женщины 195 тысяч рублей.

"Свердловчане считают, что их партнер должен в среднем зарабатывать 146 тысяч рублей в месяц. Мужчины рассчитывают на 83 тысячи рублей, а женщины на 184 тысячи рублей. Жители Ростовской области назвали сумму в размере 108 тысяч рублей, мужчины — 101 тысячи рублей, женщины — 150 тысяч рублей", — уточнили в документе.

Согласно данным исследования, жители Краснодарского края хотели бы партнера с зарплатой в 95 тысяч рублей, мужчины проголосовали за 26 тысяч рублей, а женщины — за 136 тысяч рублей.

В исследовании, которое проводилось методом интернет-опроса со 2 по 12 февраля, поучаствовали 3,5 тысячи человек старше 18 лет по всей России.