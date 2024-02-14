МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов не вступали в переговоры с Россией по вопросу прекращения украинского конфликта, сообщили РБК в Государственном департаменте США, комментируя сообщение информагентства Reuters, которое со ссылкой на трех российских чиновников передало, что США не приняли предложение Российской Федерации о прекращении огня на Украине. Госдеп одобрил продажу Польше систем радиолокационной разведки

В Госдепе прокомментировали ситуацию следующим образом: "Мы верны принципу ''ничего об Украине без Украины''. Мы бы не поддержали принуждение Украины отдать территорию. Россия может думать, что путь к прекращению этой войны лежит через Вашингтон. Это, конечно, неправда".

При этом в американском внешнеполитическом ведомстве признали, что Россия в публичной форме посылала сигналы о заинтересованности в завершении конфликта, но Госдеп не видит признаков готовности российских властей "вступить в какие-то переговоры", которые предполагают отказ от ее изначальных требований.

Как утверждало агентство Reuters, президент России Владимир Путин в 2023 году через ближневосточных посредников передал Соединенным Штатам сообщение о готовности обсудить прекращение огня на Украине. Но при этом Российская Федерация была не готова уступить территории, которые взяла под контроль в ходе боевых действий. Как заявил один из собеседников Reuters, в итоге переговоры с американской стороной развалились.

Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Российская Федерация не отказывалась от переговоров. В последнем интервью, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону, президент России заявил, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но Киев "выбросил все договоренности" по указке США.