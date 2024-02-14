МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о взыскании имущества, нажитого в результате или использованного при распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и призывах к осуществлению действий против безопасности России. Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно подписанному закону, вносятся изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, согласно которым конфискация денег либо имущества может наступить за угрожающую безопасности России деятельность, а также за публичные оскорбления и дискредитацию армии. Как, в свою очередь, отметил зампред конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев, институт конфискации, как и прежде, остается не наказанием, а иной мерой уголовно-правового воздействия, которая призвана "предотвратить дальнейшее совершение преступления" или "оказать профилактическое воздействие". Сенатор напомнил, что закон только расширит перечень преступлений, за которые можно изымать имущество.

Ранее, 7 февраля, Совет Федерации единогласно одобрил закон о конфискации имущества, нажитого в результате или использованного при распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и призывах к осуществлению действий против безопасности государства.

Ранее старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова отмечала, что четкого понимания, как и в каких объемах будут конфисковывать имущество, нет. Сейчас, по ее словам, для изъятия любых активов необходимо решение суда. До вынесения вердикта на имущества могут наложить арест. В целом, справедливость конфискации как формы наказания оценивается в контексте баланса интересов общества и индивидуальных прав осужденного, добавила юрист.