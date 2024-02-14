МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности России в 2023 году предотвратила мошенничество в отношении почти 2 тысяч человек благодаря оперативной информации, полученной по телефону доверия, сообщила ФСБ. Россиянам рассказали, как мошенники могут подделывать биометрию жертв

В 2023 году на телефон доверия ФСБ России поступили 65 594 сообщения, из них 698 содержали оперативно значимую информацию и были направлены в органы безопасности.

"В результате проверки информации, поступившей на "телефон доверия" ФСБ России и "телефоны доверия" территориальных органов безопасности: возбуждены 8 уголовных дел, из них 5 — по статье 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК России, еще 3 — по статьям 160 (присвоение или растрата), 234 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта) и 290 (получение взятки) УК России; — привлечены к уголовной ответственности 23 человека", — говорится в сообщении.

Кроме того, предотвращены попытки совершения мошеннических действий в отношении 1982 граждан, у которых вымогались денежные средства от имени якобы должностных лиц органов безопасности с использованием подменных телефонных номеров ФСБ России.

"Пресечена несанкционированная трансляция в сети интернет видеообращений руководства Украины, направленных против безопасности Российской Федерации", — подчеркнули в ФСБ.