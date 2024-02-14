МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Наиболее оплачиваемыми вакансиями, размещенными на портале "Работа России", стали предложения в сфере добывающей промышленности, судоходства, банковского сектора и IT, сообщили в пресс-службе Роструда. Названы самые необычные вакансии в России в 2023 году

"На сегодняшний день самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали предложения о работе для специалистов добывающей промышленности, судоходства, банковского сектора и сферы IT", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что среди наиболее привлекательных предложений с точки зрения зарплаты сегодня традиционно находятся вакансии на руководящие должности в разных секторах экономики. Так, управленцы в банковском секторе могут рассчитывать на зарплату от 500 тысяч рублей. В этой сфере востребованы также бизнес-аналитики и специалисты информационной безопасности, которым предлагают 250-300 тысяч рублей в месяц.

"В Камчатском крае в одну из крупных судоходных компаний требуется опытный капитан. Уровень заявленной работодателем зарплаты составляет до 350 тысяч рублей. Среди требований высшее образование по специальности "судовождение" и опыт работы на танкерах. На такую же зарплату могут рассчитывать механики с обязательным наличием всех необходимых документов для трудоустройства в море", — уточнили в сообщении.

Кроме того, разработчики и программисты могут претендовать на зарплату 300 тысяч рублей в месяц, спрос на таких специалистов сохраняется. Инженерам, машинистам, горным мастерам и мастерам буровой в добывающей промышленности работодатели готовы предложить ежемесячный доход до 300 тысяч рублей в месяц.