МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Сумма награбленного за весь период колониального господства по всему миру составила около 300 триллионов долларов. Такие данные привел первый зампред оргкомитета форума "За свободу наций!", зампредседателя комиссии Генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андрей Климов. "Пузырь лжи". В Европе признали, что Запад отказался от свободы слова

"Мы провели анализ определенный. Получается, что за весь период колониального господства, если считать именно до формального освобождения наций, сумма награбленного по всему миру составила порядка 300 триллионов в долларовом исчислении", — отметил Климов.

Сенатор также добавил, что к денежной сумме стоит прибавить еще и число загубленных жизней. Он также отметил, что в ходе британского правления в Индии из страны были вывезены ценности на сумму около 40 триллионов фунтов стерлингов.

Политик предложил создать день памяти жертв колониализма, чтобы сохранять память об этом историческом периоде и предотвратить его переписывание. Это и другие предложения будут рассмотрены на межпартийном форуме "За свободу народов!" в Москве.