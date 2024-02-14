2024-02-14T12:52:07+03:00
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Сенатор назвал сумму награбленного за годы неоколониализма
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Сумма награбленного за весь период колониального господства по всему миру составила около 300 триллионов долларов. Такие данные привел первый зампред оргкомитета форума "За... ПРАЙМ, 14.02.2024
общество , новости, россия, неоколониализм, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Сумма награбленного за весь период колониального господства по всему миру составила около 300 триллионов долларов. Такие данные привел первый зампред оргкомитета форума "За свободу наций!", зампредседателя комиссии Генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андрей Климов.
"Мы провели анализ определенный. Получается, что за весь период колониального господства, если считать именно до формального освобождения наций, сумма награбленного по всему миру составила порядка 300 триллионов в долларовом исчислении", — отметил Климов.
Сенатор также добавил, что к денежной сумме стоит прибавить еще и число загубленных жизней. Он также отметил, что в ходе британского правления в Индии из страны были вывезены ценности на сумму около 40 триллионов фунтов стерлингов.
Политик предложил создать день памяти жертв колониализма, чтобы сохранять память об этом историческом периоде и предотвратить его переписывание. Это и другие предложения будут рассмотрены на межпартийном форуме "За свободу народов!" в Москве.