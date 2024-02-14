МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, во время экскурсии по Московскому телемедицинскому центру, обратил внимание на ошибку искусственного интеллекта в одном из МРТ-исследований головного мозга. Путин разрешил сделки с контролируемыми иностранцами акциями "Яндекс банка"

Глава государства ознакомился с использованием технологий искусственного интеллекта при проведении исследований МРТ головного мозга пациентов. Ему рассказали, что предварительное заключение ИИ можно использовать и корректировать, если необходимо, и что это сократило время проведения исследования до 5-10 минут. Врачи продемонстрировали Путину результаты МРТ одного из пациентов с рассеянным склерозом, где российский лидер обнаружил недочет.

"Он не выделил, просчитался? Это правильно, да?", — спросил президент у специалистов. Врачи признались, что иногда ИИ допускает ошибки. Путин, в свою очередь, поручил внимательно следить за работой искусственного интеллекта в работе медиков.