МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выступил с инициативой увеличить размер выплат медикам в малых городах и селах. Немецкие медики предупредили о беспрецедентной волне банкротств больниц

Глава государства также отметил, что тарифы на оказание медицинской помощи будут выравнены в городах и селах. Кроме того, с 1 апреля регионы должны повысить окладную часть зарплат медицинских работников, сохранив при этом дополнительные выплаты.

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", тарифы на оплату медицинской помощи рассчитываются в соответствии с методикой расчета тарифов на оплату медицинской помощи, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в составе правил обязательного медицинского страхования, и включают в себя статьи затрат, установленные территориальной программой обязательного медицинского страхования.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что на зарплаты медиков в 2024 году выделят более 7,5 миллиарда рублей. По его словам, средства распределят между бюджетами территориальных фондов ОМС.