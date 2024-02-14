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Путин предложил повысить размер выплат медикам в малых городах
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Президент России Владимир Путин выступил с инициативой увеличить размер выплат медикам в малых городах и селах. Глава государства также отметил, что тарифы на оказание медицинской... ПРАЙМ, 14.02.2024
общество , новости, россия, путин, медики, выплаты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выступил с инициативой увеличить размер выплат медикам в малых городах и селах.
Глава государства также отметил, что тарифы на оказание медицинской помощи будут выравнены в городах и селах. Кроме того, с 1 апреля регионы должны повысить окладную часть зарплат медицинских работников, сохранив при этом дополнительные выплаты.
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", тарифы на оплату медицинской помощи рассчитываются в соответствии с методикой расчета тарифов на оплату медицинской помощи, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в составе правил обязательного медицинского страхования, и включают в себя статьи затрат, установленные территориальной программой обязательного медицинского страхования.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что на зарплаты медиков в 2024 году выделят более 7,5 миллиарда рублей. По его словам, средства распределят между бюджетами территориальных фондов ОМС.