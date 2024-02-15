МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин признался, что интервью с американским журналистом Такером Карлсоном не принесло ему полного удовольствия. Об этом российский лидер рассказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Интервью доступно в официальном Telegram-канале Кремля. Путин и Карлсон кратко побеседовали после интервью, сообщил Песков

Американский журналист 9 февраля опубликовал интервью на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Просмотры видео в Х превысили 196 миллионов, а в YouTube — более 14 миллионов. Интервью также разместили на сайте Кремля.

"Откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил, но он шел жестко по своему плану и он свой план исполнил", — отметил российский лидер. Глава государства также назвал американского журналиста опасным человеком, однако, он рассчитывал услышать от него более агрессивные вопросы, чтобы ответить ему также резко.

Тем не менее, Путин отметил терпение Карлсона, так как тот выслушал его длинные монологи, особенно по истории. Российский лидер выразил благодарность Карлсону за его посредничество в установлении прямого диалога между Россией и Западом.

Президент добавил, что сегодня прямой диалог с Западом невозможен. Он также заключил, что санкции против Карлсона после его посещения России показали бы истинное лицо либерально-демократической диктатуры в Соединенных Штатах.

В интервью Карлсону президент России подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, Россия не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. Российский лидер также отметил, что Запад начал понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит пересмотреть свои планы на ближайшее будущее.