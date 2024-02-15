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Несколько улиц в Москве перекрыли из-за пожара
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В центре Москвы на фоне пожара в здании на Пушкинской площади перекрыли движение по Большому Путинковскому переулку и по улице Малая Дмитровка, сообщает дептранспорта столицы... ПРАЙМ, 15.02.2024
общество , новости, россия, москва, пожар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. В центре Москвы на фоне пожара в здании на Пушкинской площади перекрыли движение по Большому Путинковскому переулку и по улице Малая Дмитровка, сообщает дептранспорта столицы.
Ранее сообщалось, что в здании на Пушкинской площади, где располагается "Известия холл", произошло крупное возгорание, о пострадавших не сообщалось. По предварительной информации ведомства, площади пожара составляет 1500 квадратных метров.
Позднее из-за пожара были перекрыты три полосы по Тверской улице в сторону Садового Кольца и одна — по Большому Путинковскому переулку.
Кроме того, сообщалось, что, помимо улиц, перекрыты 1 и 2 выходы из метро на станции "Пушкинская". Тем не менее, как уточнили в пресс-службе столичной подземки, что станции метро "Пушкинская" (3 и 4 выходы — ред.), "Тверская" и "Чеховская" работают штатно на фоне пожара в центре Москвы.