МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. В центре Москвы на фоне пожара в здании на Пушкинской площади перекрыли движение по Большому Путинковскому переулку и по улице Малая Дмитровка, сообщает дептранспорта столицы. Площадь пожара в центре Москвы достигает 1500 "квадратов", сообщили в МЧС

Ранее сообщалось, что в здании на Пушкинской площади, где располагается "Известия холл", произошло крупное возгорание, о пострадавших не сообщалось. По предварительной информации ведомства, площади пожара составляет 1500 квадратных метров.

Позднее из-за пожара были перекрыты три полосы по Тверской улице в сторону Садового Кольца и одна — по Большому Путинковскому переулку.

Кроме того, сообщалось, что, помимо улиц, перекрыты 1 и 2 выходы из метро на станции "Пушкинская". Тем не менее, как уточнили в пресс-службе столичной подземки, что станции метро "Пушкинская" (3 и 4 выходы — ред.), "Тверская" и "Чеховская" работают штатно на фоне пожара в центре Москвы.