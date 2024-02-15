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Пожар на Пушкинской площади в Москве потушен
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Пожар, вспыхнувший на Пушкинской площади в Москве, ликвидировали, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось, что пожар произошел по адресу... ПРАЙМ, 15.02.2024
общество , новости, москва, пожар, мчс россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Пожар, вспыхнувший на Пушкинской площади в Москве, ликвидировали, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что пожар произошел по адресу Пушкинская площадь, дом пять, площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров.
Собеседник агентства отметил, что пожар потушили в 10:04 утра, информации о пострадавших нет.