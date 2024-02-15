МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Пожар, вспыхнувший на Пушкинской площади в Москве, ликвидировали, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Несколько улиц в Москве перекрыли из-за пожара

Ранее сообщалось, что пожар произошел по адресу Пушкинская площадь, дом пять, площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров.

Собеседник агентства отметил, что пожар потушили в 10:04 утра, информации о пострадавших нет.