МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Жители государств "Большой семерки" перестали считать Россию главной угрозой, куда сильнее их сегодня пугают мигранты, террористы, изменения климата и кибератаки. Об этом сообщает The European Conservative, ссылаясь на новый доклад, подготовленный для Мюнхенской конференции по безопасности. Как считают аналитики издания, зафиксированная смена настроений — тревожный сигнал для Киева, ведь данные доклада красноречиво говорят, что Запад теряет интерес к дальнейшей поддержке Украины. Производители алмазов предложили G7 пересмотреть санкции против России

Как следует из доклада, французы больше всего боятся радикального исламского экстремизма. А главный страх немцев — массовая миграция. Как отмечают авторы статьи в отношении жителей Германии, их тревоги "совсем не удивляют", поскольку ни ныне действующее, ни прежнее правительства не сумели обуздать бурный поток мигрантов из Северной Африки и с Ближнего Востока.

Также в материале European Conservative сообщается, что

все большее беспокойство среди жителей стран G7 вызывает Иран. Особо следует отметить, что в Соединенных Штатах и Китае, как утверждается в статье, главной проблемой считают хакерские атаки, и при этом обе страны воспринимают друг друга в качестве третьей по величине угрозы безопасности.

Примечательно, что, согласно данным доклада, все, связанное с конфликтом на Украине, включая угрозы применение ядерного оружия и перебои с энергоснабжением, сегодня беспокоит европейцев куда меньше, чем раньше. И этот факт, как считают в European Conservative, должен стать тревожным сигналом для Киева, который не смог добиться какого-либо прогресса в наступлении, а в США и Европе, как выясняется, теряют интерес к дальнейшей поддержке Украины.