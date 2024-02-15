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https://1prime.ru/society/20240215/843075423.html
Названа возможная причина пожара в "Известиях Холл"
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Причиной пожара в здании комплекса "Известия Холл" на Пушкинской площади в центре Москвы могли стать сварочные работы, заявил РИА Новости представитель экстренных служб... ПРАЙМ, 15.02.2024
общество , новости, россия, пожар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Причиной пожара в здании комплекса "Известия Холл" на Пушкинской площади в центре Москвы могли стать сварочные работы, заявил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, велись строительно-сварочные работы", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что пожар произошел по адресу Пушкинская площадь, дом 5. Площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров, о пострадавших не вообщается.