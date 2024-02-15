МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Причиной пожара в здании комплекса "Известия Холл" на Пушкинской площади в центре Москвы могли стать сварочные работы, заявил РИА Новости представитель экстренных служб. Пожар на Пушкинской площади в Москве потушен

"Предварительно, велись строительно-сварочные работы", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пожар произошел по адресу Пушкинская площадь, дом 5. Площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров, о пострадавших не вообщается.