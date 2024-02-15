МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Последние два года Соединенные Штаты бессовестно оказывали поддержку киевскому режиму, передавая ему деньги и вооружения, но в итоге Украина не одержала ожидаемую Западом победу, а американцы и европейцы напрасно спустили множество ресурсов. В итоге для разрешения ситуации им придется обратиться к Китаю, утверждает Baijiahao. "Газпром" установил очередной рекорд поставок по "Силе Сибири" в Китай

По словам автора материала, в затянувшемся конфликте на Украине Россия в одиночку противостоит всему Западу, но без помощи Китая, как подчеркивается в публикации, Москва не сможет добиться желаемого. И пусть базовой позицией Китая всегда был мир, говорится в статье, Поднебесная "не будет беспринципно призывать Россию к добровольному прекращению огня".

"Последние два года США бессовестно оказывали поддержку Украине, передавая ей деньги и вооружения. Они даже втайне направили в ВСУ военных инструкторов, чтобы обучать киевских солдат.

Но что в итоге? Украина не одержала ожидаемую всеми победу. Американцы напрасно спустили множество ресурсов на чернозем восточных земель", — говорится в статье.

Между тем Российская Федерация потихоньку адаптируется к новыми реалиям конфликта, а это значит, как считает автор, что Соединенные Штаты и Евросоюз бросят на помощь Украине еще больше ресурсов.

"Они столько теряют, что конфликт Киева и Москвы выходит не менее затратным, чем была бы непосредственная война Запада с Россией! А потому каждая страна и каждый политик, что искренне хотят урегулировать кризис мирным путем, должны уважать мнение Китая и по собственной воле просить его помочь", — подчеркивается в материале.

Резюмируя, автор статьи делает весьма смелое предположение, что США и Евросоюз продолжат поддерживать Украину до тех пор, пока тяжелый ущерб не сотрясет основы стабильности Запада, а потом они "будут вынуждены, склонив головы, обратиться за помощью к Поднебесной".

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