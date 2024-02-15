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2024
https://1prime.ru/society/20240215/843079119.html
Россиян предупредили о мошеннических сообщениях от имени Набиуллиной
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Мошенники рассылают россиянам сообщения от имени якобы их начальников — зафиксированы даже случаи, когда такие письма приходили от имени главы Банка России Эльвиры Набиуллиной,... ПРАЙМ, 15.02.2024
общество , новости, эльвира набиуллина, мошенники, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев — ПРАЙМ. Мошенники рассылают россиянам сообщения от имени якобы их начальников — зафиксированы даже случаи, когда такие письма приходили от имени главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, сообщила советник главы ЦБ Ксения Юдаева.
Выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах", она зачитала такое сообщение.
"Про мессенджеры… Я хочу зачитать небольшой текст: Доброе утро, Алексей Борисович, я сейчас нахожусь на переговорах, договариваюсь с партнерами по поводу сделки, которая в перспективе должна быть очень прибыльной. Нужно будет выполнить транш в дочернюю компанию нашим партнерам", — процитировала Юдаева.
По ее словам, письмо пришло якобы с адреса главы ЦБ.
"Мессенджеры — это очень распространенный тип каналов рассылки сообщений. И действительно, мы постоянно сталкиваемся с тем, что люди получают письма уже якобы от своих начальников и так далее", — добавила Юдаева.