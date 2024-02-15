ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев — ПРАЙМ. Мошенники рассылают россиянам сообщения от имени якобы их начальников — зафиксированы даже случаи, когда такие письма приходили от имени главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, сообщила советник главы ЦБ Ксения Юдаева. Раскрыта новая схема обмана россиян с "участием" бывших начальников

Выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах", она зачитала такое сообщение.

"Про мессенджеры… Я хочу зачитать небольшой текст: Доброе утро, Алексей Борисович, я сейчас нахожусь на переговорах, договариваюсь с партнерами по поводу сделки, которая в перспективе должна быть очень прибыльной. Нужно будет выполнить транш в дочернюю компанию нашим партнерам", — процитировала Юдаева.

По ее словам, письмо пришло якобы с адреса главы ЦБ.

"Мессенджеры — это очень распространенный тип каналов рассылки сообщений. И действительно, мы постоянно сталкиваемся с тем, что люди получают письма уже якобы от своих начальников и так далее", — добавила Юдаева.