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https://1prime.ru/society/20240215/843081275.html
Гладков раскрыл подробности о погибших и раненых при обстреле Белгорода
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Шесть человек находятся в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Белгород, у девяти человек ранения средней тяжести, погибли шесть человек, среди них годовалая девочка. Об этом... ПРАЙМ, 15.02.2024
общество , новости, белгород, всу, вячеслав гладков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕЛГОРОД, 15 фев — ПРАЙМ. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Белгород, у девяти человек ранения средней тяжести, погибли шесть человек, среди них годовалая девочка. Об этом сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее Минздрав заявлял, что в результате обстрела 17 человек ранены, шесть погибли.
"Мирные жители, шесть человек, один из которых ребенок, погибли. Один мужчина умер в операционной, врачи боролись за его жизнь до последнего. Установлено и имя погибшего ребенка — ею оказалась годовалая девочка Валентина", — написал Гладков.
Он добавил, что шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести. Двоих мальчиков отпустили на амбулаторное лечение, отметил губернатор.