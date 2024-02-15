БЕЛГОРОД, 15 фев — ПРАЙМ. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Белгород, у девяти человек ранения средней тяжести, погибли шесть человек, среди них годовалая девочка. Об этом сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Захарова назвала удар ВСУ по Белгороду терактом

Ранее Минздрав заявлял, что в результате обстрела 17 человек ранены, шесть погибли.

"Мирные жители, шесть человек, один из которых ребенок, погибли. Один мужчина умер в операционной, врачи боролись за его жизнь до последнего. Установлено и имя погибшего ребенка — ею оказалась годовалая девочка Валентина", — написал Гладков.

Он добавил, что шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести. Двоих мальчиков отпустили на амбулаторное лечение, отметил губернатор.