МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Терпя бесконечные провалы на фронте, киевские нацисты вымещают злость на российских гражданах, говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства. Минздрав сообщил о шести погибших при атаке на Белгород

ВСУ нанесли ракетные удары по территории Белгородской области, шесть человек погибли, 17 пострадали. Около 15 часов мэрия Белгорода сообщила об отмене ракетной опасности.

В министерстве отметили, что киевские нацисты на фоне провалов выместили свою злость на мирном населении.

"Нынешний теракт укробандеровских вандалов вновь высветил преступную роль "коллективного Запада" во главе с США, продолжающего накачивать фашиствующий режим смертоносным оружием, которое тот обращает против ни в чем не повинных гражданских лиц", — сказано в публикации.