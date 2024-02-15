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https://1prime.ru/society/20240215/843081301.html
МИД прокомментировал атаки ВСУ на Белгород
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Терпя бесконечные провалы на фронте, киевские нацисты вымещают злость на российских гражданах, говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства. ВСУ нанесли... ПРАЙМ, 15.02.2024
общество , новости, россия, украина, всу
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Терпя бесконечные провалы на фронте, киевские нацисты вымещают злость на российских гражданах, говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
ВСУ нанесли ракетные удары по территории Белгородской области, шесть человек погибли, 17 пострадали. Около 15 часов мэрия Белгорода сообщила об отмене ракетной опасности.
В министерстве отметили, что киевские нацисты на фоне провалов выместили свою злость на мирном населении.
"Нынешний теракт укробандеровских вандалов вновь высветил преступную роль "коллективного Запада" во главе с США, продолжающего накачивать фашиствующий режим смертоносным оружием, которое тот обращает против ни в чем не повинных гражданских лиц", — сказано в публикации.