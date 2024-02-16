БЕЛГОРОД, 16 фев — ПРАЙМ. Число пострадавших при обстреле накануне Белгорода выросло до 19, об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Ранее 15 февраля ВСУ нанесли ракетные удары по территории Белгородской области, семь человек погибли, 16 пострадали. Около 15 часов мэрия Белгорода сообщила об отмене ракетной опасности. Согласно данным Министерства обороны России, около 12.30 ПВО уничтожила над Белгородской области.

"Вчера вечером один из жителей города Белгорода, который получил ранение, самостоятельно обратился в городскую больницу №2. Итого количество раненых достигло 19 человек. Четыре человека (два взрослых и два ребенка) мы вчера на поезде отправили в Москву. Через пару часов они уже будут в Москве, их ждут в учреждениях здравоохранения Российской Федерации, где будет оказана максимальная медицинская помощь", — отметил губернатор.

Он также сообщил, что четверо пострадавших, два взрослых и два ребенка, были доставлены на лечение в Москву. Их состояние оценивается как стабильное, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Гладков добавил, что пятерых жителей Белгорода уже отпустили домой, после того, как им была оказана амбулаторная помощь.

Ко всему прочему, в ходе атаки были повреждены 57 автомобилей. Отмечается, что после проведения экспертизы, владельцы пострадавших авто смогут получить компенсацию. Кроме того, белгородские власти взяли под контроль восстановление разбитых из-за удара окон. Сообщается, что замеры, изготовление и установка займет примерно восемь дней.