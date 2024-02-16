ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообещал подумать над тем, как привлекать аспирантов к работе производств. Об этом глава государства сообщил в ходе поездки в Челябинск. Путин рассказал, что получили российские компании с введением санкций

Ранее глава государства прибыл в Челябинск, где посетил завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ), а также индустриальный парк "Станкомаш", который является основной площадкой промышленной группы (ПГ) "Конар".

По словам российского лидера, прикладная наука должна использоваться в производстве.

"Да, мы, по-моему, и пытаемся все это сделать, мы говорили о передовых инженерных школах, в принципе там все это происходит, эту практику будем расширять, а вот как совместить это с аспирантурой, не знаю, надо подумать, но аспирантура — это прежде всего то, что рассчитано на привлечение людей, склонных к исследовательской работе, склонных к исследовательской деятельности, склонных к научной деятельности, можно, наверное, совмещать это и с производством", — отметил президент.

По его словам, прикладная наука рассчитана на применение в производстве, этот вопрос нужно рассмотреть.

Президент добавил, что молодых людей необходимо привлекать в промышленный туризм, так как это может быть полезно при выборе будущей профессии.