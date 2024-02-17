Эксперт: хакеры стали чаще использовать ботов для атак на сайты страховщиков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев — ПРАЙМ. Хакеры стали чаще использовать ботов для атак на сайты страховщиков в России, в первую очередь для того, чтобы найти уязвимости, а затем взломать, заявил РИА Новости замгендиректора компании-разработчика решений для защиты от кибератак Servicepipe Даниил Щербаков.
"В 2023 году компания Servicepipe фиксировала рост количества ботовых атак на сайты страховых организаций. В 2024 году высокая ботовая активность сохраняется", — рассказал он в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".
В среднем в 2023 году количество таких атак на компании разных секторов экономики увеличилось на 27% по сравнению с 2022 годом, тогда как в страховой отрасли этот рост составил порядка 42%, добавил эксперт. В первую очередь, по его словам, боты использовались для сканирования уязвимостей ресурсов страховых организаций.
"Выявление уязвимостей для злоумышленника – это шанс взломать ресурсы страховщиков, получить доступ к имеющейся информации, включая персональные данные клиентов", — пояснил Щербаков.
Кроме того, фиксировались атаки, когда боты в автоматическом режиме вводили на разных ресурсах, в том числе и страховых, утекшие логины и пароли. Злоумышленники надеются на то, что у одного человека на разных сайтах одни и те же идентификаторы, рассказал эксперт.
"Для страховых компаний подобная ботовая активность несет и прямые финансовые потери, так как у большинства игроков на сайтах двухфакторная идентификация, для входа в личный кабинет необходимо ввести код из смс. Рост количества смс из-за роста ботовых запросов существенно увеличивает расходы страховых компаний на оплату услуг связи", — отметил он.
https://1prime.ru/society/20240217/843098716.html