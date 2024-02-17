ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев — ПРАЙМ. Хакеры стали чаще использовать ботов для атак на сайты страховщиков в России, в первую очередь для того, чтобы найти уязвимости, а затем взломать, заявил РИА Новости замгендиректора компании-разработчика решений для защиты от кибератак Servicepipe Даниил Щербаков. Россиянам рассказали, как мошенники могут подделывать биометрию жертв

"В 2023 году компания Servicepipe фиксировала рост количества ботовых атак на сайты страховых организаций. В 2024 году высокая ботовая активность сохраняется", — рассказал он в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

В среднем в 2023 году количество таких атак на компании разных секторов экономики увеличилось на 27% по сравнению с 2022 годом, тогда как в страховой отрасли этот рост составил порядка 42%, добавил эксперт. В первую очередь, по его словам, боты использовались для сканирования уязвимостей ресурсов страховых организаций.

"Выявление уязвимостей для злоумышленника – это шанс взломать ресурсы страховщиков, получить доступ к имеющейся информации, включая персональные данные клиентов", — пояснил Щербаков.

Кроме того, фиксировались атаки, когда боты в автоматическом режиме вводили на разных ресурсах, в том числе и страховых, утекшие логины и пароли. Злоумышленники надеются на то, что у одного человека на разных сайтах одни и те же идентификаторы, рассказал эксперт.

"Для страховых компаний подобная ботовая активность несет и прямые финансовые потери, так как у большинства игроков на сайтах двухфакторная идентификация, для входа в личный кабинет необходимо ввести код из смс. Рост количества смс из-за роста ботовых запросов существенно увеличивает расходы страховых компаний на оплату услуг связи", — отметил он.