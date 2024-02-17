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В России упростили условия программы переселения для репатриантов
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Правительство упростило условия участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников для репатриантов, сообщила пресс-служба кабмина. "Соотечественникам, проживающим... ПРАЙМ, 17.02.2024
общество , экономика, госпроекты, новости, россия, правительство, переселение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Правительство упростило условия участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников для репатриантов, сообщила пресс-служба кабмина.
"Соотечественникам, проживающим за рубежом, станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Для участия в госпрограмме соотечественникам из числа репатриантов не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.
"Постановление подготовлено для реализации указа президента, которым с 1 января 2024 года в рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, был введен институт репатриации, в том числе для поддержки соотечественников из недружественных стран", — подчеркнули в кабмине.