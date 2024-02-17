МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Правительство упростило условия участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников для репатриантов, сообщила пресс-служба кабмина. Правительство предложило освободить от НДС резидентов технополиса "Эра"

"Соотечественникам, проживающим за рубежом, станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Для участия в госпрограмме соотечественникам из числа репатриантов не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.

"Постановление подготовлено для реализации указа президента, которым с 1 января 2024 года в рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, был введен институт репатриации, в том числе для поддержки соотечественников из недружественных стран", — подчеркнули в кабмине.