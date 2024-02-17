МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Книги должны войти в список товаров певрой необходимости, считает кандидат в президенты России от фракции КПРФ Николай Харитонов. Россияне стали больше тратить на книги

"Сегодня зашёл в книжный магазин и в очередной раз пришёл в ужас от цен. Дешевле, чем за 1000 рублей, книгу уже не купишь, а хорошо изданные детские книги стоят уже далеко за две…! Книгоиздательство надо поддерживать и включить книги в перечень товаров первой необходимости", — написал он в своем Telegram-канале.

Николай Харитонов — депутат Государственной думы всех восьми созывов. Впервые он избирался в нижнюю палату парламента в 1993 году.

Впервые он выдвигался на выборы президента России в 2003 году — также от КПРФ. Набрал л 13,69 процента голосов и занял второе место среди шести кандидатов. Главой государства тогда был избран Владимир Путин (71,31 процента голосов).