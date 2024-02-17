2024-02-17T14:39:20+03:00
2024-02-17T14:39:20+03:00
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2024
https://1prime.ru/society/20240217/843099909.html
В России предложили включить книги в список товаров первой необходимости
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Книги должны войти в список товаров певрой необходимости, считает кандидат в президенты России от фракции КПРФ Николай Харитонов. "Сегодня зашёл в книжный магазин и в очередной... ПРАЙМ, 17.02.2024
общество , потребрынок, бизнес, новости, россия, книги, кпрф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Книги должны войти в список товаров певрой необходимости, считает кандидат в президенты России от фракции КПРФ Николай Харитонов.
"Сегодня зашёл в книжный магазин и в очередной раз пришёл в ужас от цен. Дешевле, чем за 1000 рублей, книгу уже не купишь, а хорошо изданные детские книги стоят уже далеко за две…! Книгоиздательство надо поддерживать и включить книги в перечень товаров первой необходимости", — написал он в своем Telegram-канале.
Николай Харитонов — депутат Государственной думы всех восьми созывов. Впервые он избирался в нижнюю палату парламента в 1993 году.
Впервые он выдвигался на выборы президента России в 2003 году — также от КПРФ. Набрал л 13,69 процента голосов и занял второе место среди шести кандидатов. Главой государства тогда был избран Владимир Путин (71,31 процента голосов).