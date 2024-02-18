МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. На Украине катастрофически не хватает рабочей силы из-за того, что очень многие работники были мобилизованы в ВСУ или уехали за границу, заявил депутат украинского парламента Дмитрий Наталуха. Германия передала Украине непригодные к бою БТР

"Относительно кадров — это катастрофа, у нас дефицит рабочей силы по определенным специальностям на производстве бешеный, такого не было никогда. Это естественно, очень много людей уехали, очень много людей ушли на фронт, находятся в больницах на реабилитации, и не успевает программа переквалификации", — сказал Наталуха в интервью агентству Укринформ.

Замглавы киевской горадминистрации Петр Пантелеев 19 января говорил о нехватке сотрудников сферы ЖКХ в Киеве из-за мобилизации.

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.