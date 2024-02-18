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В Турции запретили отмечать западные праздники в ряде школ
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Власти Турции запретили отмечать в частных школах праздники, противоречащие турецким национальным ценностям, такие как Хэллоуин, католическое рождество и другие, сообщает газета... ПРАЙМ, 18.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СТАМБУЛ, 18 фев — ПРАЙМ. Власти Турции запретили отмечать в частных школах праздники, противоречащие турецким национальным ценностям, такие как Хэллоуин, католическое рождество и другие, сообщает газета Sabah.
"В частных школах запрещено проводить мероприятия и торжества, которые противоречат национальным, моральным, гуманитарным, духовным и культурным ценностям турецкой нации и не способствуют психосоциальному развитию учеников", — говорится в опубликованном в официальном вестнике Resmi Gazete постановлении министерства образования о внесении изменений в работу частных школ.
По данным газеты Sabah, в первую очередь подразумеваются такие праздники, как Хэллоуин, католическое рождество, Пасха и другие. Газета обращает внимание, что именно ее авторы одними из первых возмутились в конце 2023 года отмечанием в частных школах Хэллоуина и сообщали о жалобах родителей.
Согласно постановлению, учебники для преподавания в частных школах должны будут пройти проверку министерства, то же правило касается реализации международных образовательных программ.