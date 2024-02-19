МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило об атаке в Красном море на британское судно RUBYMAR, а также об уничтожении американского разведывательного беспилотника MQ-9. В Германии назвали последствия атак хуситов в Красном море

"Военно-морские силы вооруженных сил Йемена провели военную операцию несколькими противокорабельными ракетами против британского судна RUBYMAR в Аденском заливе, в результате операции… судно получило катастрофические повреждения и полностью остановилось; из-за полученных повреждений есть риск, что оно затонет… В Ходейде йеменские ПВО смогли сбить американский беспилотник (MQ-9)", — написал в соцсети Х военный представитель хуситов Яхья Сариа.

По его словам, в ходе операции против британского судна экипаж был эвакуирован. Он также отметил, что хуситы будут проводить "больше качественных военных операций против всех враждебных целей в защиту любимого Йемена и в подтверждение позиции в поддержку народа Палестины".

Хуситы начали атаковать американские и британские суда в Красном море после начала бомбежек Йемена. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от атак хуситов.