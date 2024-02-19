МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву persona non grata из-за его слов о событиях в секторе Газа, сообщает израильский телеканал i24. Эрдоган призвал Израиль принять наличие палестинского государства

В воскресенье бразильский лидер заявил, что происходящее в секторе Газа является геноцидом, и сравнил это со зверствами Адольфа Гитлера в отношении евреев. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал подобные заявления переходом красной черты.

"Министр иностранных дел Израиля объявляет бразильского (президента) Лулу (да Силву — ред.) persona non grata из-за его сравнений войны в Газы с Холокостом", — сказано в сообщении телеканала в социальной сети X.

Ранее Кац в связи с высказываниями Лулы да Силвы сделал выговор бразильскому послу Фредерико Майеру.

Луис Инасиу Лула да Силва — бразильский государственный деятель. Занимал пост президента Бразилии с 2003 по 2011 годы. В 2023 году был вновь переизбран на должность бразильского лидера.