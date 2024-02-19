МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин одобрил предложение главы Севастополя Михаила Развозжаева ввести выплаты для жителей осажденного Севастополя и его защитников по случаю 80-летней годовщины освобождения города. В Крыму назвали передачу полуострова УССР преступным актом

Беседуя с главой государства в Кремле Развозжаев напомнил, что 9 мая 2024 года будет отмечаться 80-летие освобождения Севастополя от немецких захватчиков и попросил Путина дать правительству РФ поручение о создании организационного комитета по празднованию указанной даты.

"Во-вторых, чтобы тоже вы дали поручение — выплаты для севастопольцев: жителей осажденного Севастополя и тех, кто награжден медалями за оборону и освобождение Севастополя. Их совсем немного осталось. Из президентского фонда", — сказал Развозжаев.

"Хорошо, так и сделаем. Правильно, договорились", — ответил российский лидер.

Севастополь был освобожден в результате, проводившейся с 8 апреля по 12 мая 1944 года, Крымской наступательной операция советских войск силами 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. Результатами операции стали полный разгром 17-й армии вермахта и полное освобождение Крымского полуострова.