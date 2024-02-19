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Медведев назвал число россиян, принятых на военную службу с 1 января
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В России на военную службу с 1 января приняли более 53 тысяч человек, сообщил на совещании с руководителями Северо-Кавказского федерального округа зампредседателя Совбеза РФ... ПРАЙМ, 19.02.2024
общество , новости, россия, дмитрий медведев, военная служба
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ГРОЗНЫЙ, 19 фев — ПРАЙМ. В России на военную службу с 1 января приняли более 53 тысяч человек, сообщил на совещании с руководителями Северо-Кавказского федерального округа зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"По данным министерства обороны, в целом по стране с 1 января в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 53 тысяч человек, цифры с 1 января 2024 года", — сказал он.
По словам Медведева, процесс набора военнослужащих идет неплохо.
"В целом этот процесс идет неплохо, округа активно работают, регионы активно работают", — сообщил он.
Зампредседателя Совбеза РФ выразил надежду, что цели по набору служащих в объединенную группировку войск в 2024 году будут достигнуты.