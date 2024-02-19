ВАРШАВА, 19 фев — ПРАЙМ. Польские охотники присоединяются к протестам фермеров, сообщил один из руководителей Польского охотничьего союза Фридерик Валихт в письме, которое опубликовал в соцсетях. В ЕК назвали демонстрацию польских фермеров базовым правом ЕС

"От своего имени, а также всего Общественного комитета протеста охотников я сердечно приглашаю вас и все наше охотничье братство принять участие в акции протеста вместе с фермерами в ближайшем к вам районе", — написал Валихт.

Он пояснил, что охотников не устраивает экологическая политика нового правительства.

"Мы не согласны с уничтожением польского сельского хозяйства путем делегализации охоты. Устойчивое охотничье, сельское и лесное хозяйство является основой безопасности страны", — заявил Валихт.

Он отметил, что охотники должны приходить на протест без оружия, но с чехлами для ружей, куда предложил положить для полицейских мужского и женского пола, которые захотят проверить чехлы, шоколад и цветы.

Польские фермеры во вторник 20 февраля усилят свои протесты. Они полностью заблокируют пункты пропуска на границе с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.

Более недели назад начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск.

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.