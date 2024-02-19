МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Россия является главной военной угрозой для Швеции, считает начальник шведской военной разведки Томас Нильссон. Пессимизм в Мюнхене: НАТО испугалась успехов России на Украине

"Пока продолжается война на Украине, Россия концентрирует там свои ресурсы, но было бы ошибкой полагать, что временное сокращение российского потенциала в нашем регионе даст нам передышку. Крайне важно, чтобы мы продолжали поддерживать высокий темп в укреплении вооруженных сил и общей обороны. Способность России совершить военное нападение на Швецию является главной угрозой для шведских сил обороны", — приводятся его слова в пресс-релизе вооруженных сил Швеции.

Также отмечается, что еще одна серьезная угроза для страны исходит от деятельности иностранных разведок, в частности, от российской, китайской и иранской. Согласно пресс-релизу, в основном данные действия якобы направлены на то, чтобы повлиять на жизненно важные шведские системы, получить доступ к защищаемой информации, а также повлиять на принятие решений и возможности для маневра в кризисной ситуации или во время войны, уточняется в материале.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского одобрения.