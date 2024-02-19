МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину в 2024 году заняться увеличением реальных доходов граждан и снижением уровня бедности, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Володин призвал лишить иноагентов источников доходов в России

"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года уделить особое внимание решению в текущем году следующих ключевых задач: увеличение реальных доходов граждан, обратив особое внимание на динамику увеличения доходов граждан, имеющих невысокий уровень дохода, а также дальнейшее снижение уровня бедности", — говорится в поручении.

Доклад кабмин должен предоставить до 15 марта, 1 июня и 1 декабря 2024 года.

Ответственные за исполнение поручения — премьер-министр РФ Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина.