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Путин поручил заняться снижением уровня бедности
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Президент России Владимир Путин поручил кабмину в 2024 году заняться увеличением реальных доходов граждан и снижением уровня бедности, соответствующее поручение опубликовано на... ПРАЙМ, 19.02.2024
общество , новости, россия, путин, доходы, бедность, уровень дохода
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину в 2024 году заняться увеличением реальных доходов граждан и снижением уровня бедности, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года уделить особое внимание решению в текущем году следующих ключевых задач: увеличение реальных доходов граждан, обратив особое внимание на динамику увеличения доходов граждан, имеющих невысокий уровень дохода, а также дальнейшее снижение уровня бедности", — говорится в поручении.
Доклад кабмин должен предоставить до 15 марта, 1 июня и 1 декабря 2024 года.
Ответственные за исполнение поручения — премьер-министр РФ Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина.