2024-02-19T20:13:57+03:00
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Сийярто раскритиковал работу фон дер Ляйен на посту председателя ЕК
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При Урсуле фон дер Ляйен, как главы Еврокомиссии, ситуация с экономикой и безопасностью в Европе сильно ухудшилась заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей... ПРАЙМ, 19.02.2024
общество , экономика, мировая экономика, новости, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, петер сийярто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БУДАПЕШТ, 19 фев — ПРАЙМ. При Урсуле фон дер Ляйен, как главы Еврокомиссии, ситуация с экономикой и безопасностью в Европе сильно ухудшилась заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Если мы считаем, что в политике о человеке судят по результатам, то полагаю, в аттестате госпожи фон дер Ляйен могут оказаться не блестящие оценки по истечении срока. В Европе с точки зрения экономики и безопасности ситуация гораздо хуже, чем когда она пришла к власти", — сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании совета глав МИД стран ЕС, трансляция велась на телеканале М1.
Он уточнил, что при фон дер Ляйен конкурентноспособность ЕС и ситуация с безопасностью в Европе "драматическим образом ухудшилась".
Ранее Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что намерена баллотироваться на второй срок.
Урсула фон дер Ляйен стала главой Еврокомиссии 1 декабря 2019 года. Является первой женщиной в этой должности.