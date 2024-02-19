БУДАПЕШТ, 19 фев — ПРАЙМ. При Урсуле фон дер Ляйен, как главы Еврокомиссии, ситуация с экономикой и безопасностью в Европе сильно ухудшилась заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Фон дер Ляйен решила выдвигаться на второй срок в качестве председателя ЕК

"Если мы считаем, что в политике о человеке судят по результатам, то полагаю, в аттестате госпожи фон дер Ляйен могут оказаться не блестящие оценки по истечении срока. В Европе с точки зрения экономики и безопасности ситуация гораздо хуже, чем когда она пришла к власти", — сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании совета глав МИД стран ЕС, трансляция велась на телеканале М1.

Он уточнил, что при фон дер Ляйен конкурентноспособность ЕС и ситуация с безопасностью в Европе "драматическим образом ухудшилась".

Ранее Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что намерена баллотироваться на второй срок.

Урсула фон дер Ляйен стала главой Еврокомиссии 1 декабря 2019 года. Является первой женщиной в этой должности.