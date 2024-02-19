МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос социальной поддержки многодетных отцов, свидетельствует соответствующее поручение, которое опубликовано на сайте Кремля. Путин установил единое определение многодетной семьи

"Президент утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край, состоявшейся 10-11 января 2024 года. Правительству РФ: рассмотреть вопрос о предоставлении мер социальной поддержки многодетным отцам", — говорится в документе.

Отмечается, что доклад должен быть предоставлен до 31 марта этого года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Путин также поручил кабмину в 2024 году уделить особое внимание защите материнства и детства, поддержке семей, укреплению семейных ценностей.

"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года уделить особое внимание решению в текущем году следующих ключевых задач: обеспечение народосбережения, защита материнства и детства, поддержка семей, имеющих детей, укрепление семейных ценностей", — говорится в поручении.

Доклад предоставить до 15 марта, 1 июня и 1 декабря 2024 года.

Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, глава ЦБ Эльвира Набиуллина.