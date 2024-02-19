Путин поручил представить меры соцподдержки многодетных семей
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос социальной поддержки многодетных отцов, свидетельствует соответствующее поручение, которое опубликовано на сайте Кремля.
"Президент утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край, состоявшейся 10-11 января 2024 года. Правительству РФ: рассмотреть вопрос о предоставлении мер социальной поддержки многодетным отцам", — говорится в документе.
Отмечается, что доклад должен быть предоставлен до 31 марта этого года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Путин также поручил кабмину в 2024 году уделить особое внимание защите материнства и детства, поддержке семей, укреплению семейных ценностей.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года уделить особое внимание решению в текущем году следующих ключевых задач: обеспечение народосбережения, защита материнства и детства, поддержка семей, имеющих детей, укрепление семейных ценностей", — говорится в поручении.
Доклад предоставить до 15 марта, 1 июня и 1 декабря 2024 года.
Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
https://1prime.ru/society/20240219/843112956.html