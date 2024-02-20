МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу, передает корреспондент РИА Новости. Российский бизнес активно идет на рынок Венесуэлы, заявил посол в Каракасе

Лавров прибыл в Каракас после посещения Кубы, с которой началось его латиноамериканское турне. В столице страны Венесуэле у него запланированы переговоры с главой МИД Иваном Хилем, президентом страны Николасом Мадуро и исполнительным вице-президентом Делси Родригес.

В преддверии визита в МИД РФ отмечали, что на повестке дня развитие стратегического партнерства, политический диалог и совместные проекты в торговой, инвестиционной и культурной областях. Не исключено, что одной из тем переговоров может стать согласование даты визита президента Мадуро в Россию: недавно он заявил, что собирается приехать в Санкт-Петербург в скором времени. Посол в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес отмечал, что поездка главы венесуэльского государства в Россию запланирована на этот год.

После Венесуэлы Лавров отправится в Бразилию на заседание глав МИД стран "Большой двадцатки".