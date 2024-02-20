2024-02-20T06:46:00+03:00
2024-02-20T07:05:29+03:00
2024-02-20T06:46:00+03:00
2024
https://1prime.ru/society/20240220/843114014.html
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу, передает корреспондент РИА Новости. Лавров прибыл в Каракас после посещения Кубы, с которой началось его... ПРАЙМ, 20.02.2024
новости, общество , экономика, мировая экономика, россия, сергей лавров, визит, венесуэла
https://cdnn.1prime.ru/images/84195/97/841959707.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84195/97/841959707.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84195/97/841959706.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84195/97/841959706.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84195/96/841959694.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84195/96/841959694.jpg
https://1prime.ru/business/20240211/843039926.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу, передает корреспондент РИА Новости.
Лавров прибыл в Каракас после посещения Кубы, с которой началось его латиноамериканское турне. В столице страны Венесуэле у него запланированы переговоры с главой МИД Иваном Хилем, президентом страны Николасом Мадуро и исполнительным вице-президентом Делси Родригес.
В преддверии визита в МИД РФ отмечали, что на повестке дня развитие стратегического партнерства, политический диалог и совместные проекты в торговой, инвестиционной и культурной областях. Не исключено, что одной из тем переговоров может стать согласование даты визита президента Мадуро в Россию: недавно он заявил, что собирается приехать в Санкт-Петербург в скором времени. Посол в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес отмечал, что поездка главы венесуэльского государства в Россию запланирована на этот год.
После Венесуэлы Лавров отправится в Бразилию на заседание глав МИД стран "Большой двадцатки".