МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Сейчас на Украине нет ни одного политика, реально представляющего интересы страны и народа, заявил в интервью РИА Новости к годовщине Евромайдана экс-премьер Украины Николай Азаров. Азаров оценил ситуацию на Украине спустя десять лет после Евромайдана

"Назовите мне фамилию любого политического деятеля — я их всех знаю, как облупленных, и я не найду сейчас ни одного политика, который реально представляет интересы государства Украина и реально представляет интересы народа Украины. Вот и все", — сказал он.

Азаров также отметил, что в стране больше не осталось политической элиты, есть лишь американские марионетки.

Комментируя ситуацию вокруг нового закона об ужесточении мобилизации, Азаров заявил, что народ Украины устал от политики киевских властей.

"Народ можно довести до ручки, он реально доведен до ручки, но он тогда только сможет показать свои силы, когда он организован. Организовать его не дадут Служба безопасности Украины, карательные структуры, всякие "Азовы"*, "Правые сектора"**", — пояснил он.

Парламент Украины 7 февраля принял в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. По словам депутата Рады Алексея Гончаренко, теперь предстоит второе чтение, а в документ будут вносить поправки.

Законопроект о мобилизации внесли в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Так, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.

Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.

Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.

* Террористическая организация, запрещенная в России

** Запрещенная в России экстремистская организация