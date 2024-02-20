МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 29 февраля обратится к Федеральному Собранию Российской Федерации с ежегодным посланием, передает пресс-служба Кремля. Владимир Путин может огласить послание Федсобранию 29 февраля

"Президент Российской Федерации Владимир Путин 29 февраля 2024 года обратится к Федеральному Собранию Российской Федерации с ежегодным Посланием", — сказано в сообщении.

Послание Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Речь представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. С 2008 года обращение проводилось в ноябре и декабре. С 2018-го президент оглашал его в основном в начале года.

В 2023 году Путин выступил с посланием 21 февраля. В центре внимания была специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал нынешнее время рубежным. Российские власти, подчеркнул он, были вынуждены начать спецоперацию, чтобы защитить свой дом. В то время как цель коллективного Запада — неограниченная власть. Президент также подробно перечислил новые меры поддержки участников СВО и отметил успешную работу оборонных заводов и конструкторских бюро. Российский лидер также подчеркнул, что несмотря на санкции, российский бизнес укрепил связи с ответственными, надежными партнерами — а таких в мире большинство.