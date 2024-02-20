МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. В 2014 году в ходе событий на майдане Незалежности не было российских снайперов, признали в офисе генпрокурора Украины. Киевский режим не сможет сделать из Украины "анти-Россию", считает Азаров

Госбюро расследований Украины ранее сообщало, что 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве фигуранты дела применили табельное оружие против участников акций протеста. По данным украинских правоохранителей, в результате погибли 48 человек, а еще 90 получили огнестрельные ранения.

"Если кто-то хотел бы услышать, что на майдане (в Киеве) были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет. Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах. Убивали, совершали насильственные преступления именно украинские правоохранители", — приводит украинское издание "Страна" слова главы профильного департамента офиса генпрокурора Алексея Донского.

21 ноября 2013 года сторонники евроинтеграции заняли майдан Незалежности после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.