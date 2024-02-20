МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Страхи о "российской угрозе", которые в ежедневном режиме распространяют СМИ Польши и Запада в целом, сильно преувеличены, пишет в статье для издания Onet руководитель варшавского Центра стратегических исследований Витольд Юраш. Он назвал десять причин, почему Польше не стоит бояться агрессии со стороны России, подчеркнув, что "русским сначала пришлось бы сойти с ума, чтобы они решились на войну". Лавров рассказал, что беспокоит Запад в украинском конфликте

Во-первых, Россия не нападет на НАТО прежде, чем одержит победу над Украиной, а победить, по мнению Юраша, Россия не в состоянии, поскольку "не располагает сколько-нибудь значительными резервами, которые она бы до сих пор не задействовала на украинском фронте". То есть, у Москвы нет возможности отвлекать силы, задействованные на украинском фронте.

Во-вторых, автор материала убежден, что у России недостаточно сил, чтобы противостоять НАТО. В-третьих, риск ядерного удара, который используется для подкрепления тезиса о том, что русские могут выиграть войну одной бомбой, по мнению автора, близок к нулю. Аргументируется это утверждение следующим образом: "Использование даже тактического ядерного оружия, во-первых, повлечет за собой ответ НАТО, а во-вторых, приведет к тому, что от России отвернутся даже те страны, которые демонстрируют нейтральное отношение к продолжающемуся конфликту, такие, как Китай и Индия".

В-четвертых, Юраш абсолютно не верит, что Россия сможет за нескольких лет создать армию, которая будет в состоянии победить НАТО. В-пятых, нет никаких причин считать, что США даже при президенте Дональде Трампе бросят своих союзников по НАТО, уверен автор материала. Объясняется это тем, что у США много интересов в Европе. А вместе с тем "у Америки есть интересы на Дальнем и Ближнем Востоке, где такие страны, как, например, Южная Корея, Япония или Саудовская Аравия, видя предательство США, решили бы, что американские гарантии безопасности ничего не стоят и в их случае".

В-шестых, автор статьи придерживается того мнения, что Россия, чей ВВП "сегодня составляет чуть более двух процентов от мирового показателя, победит НАТО, чей ВВП достигает почти 50% мирового, или, говоря более обобщенно, как она одолеет Запад, доля которого в мировом ВВП еще больше — свыше 60%. Это был бы первый случай в истории, когда, обладая таким преимуществом, гигант проиграл бы карлику". В-седьмых, Юраш считает, что Китай, если бы он решился напасть на Тайвань, не смог бы заставить Россию атаковать Североатлантический альянс, чтобы помешать Соединенным Штатам этот остров. В-восьмых, польский эксперт несколько повторяется, говоря, что Запад не оставит без защиты Польшу, поскольку у него имеются в Польше "серьезные интересы". Примерно то же самое он писал чуть выше и о европейских интересах США.

В-девятых, Путин, как уверен эксперт, знает, что в случае нападения на любую страну НАТО "он с первого же дня агрессии окажется в состоянии классической войны". А российский лидер посылал на фронт "в первые дни вторжения ОМОН, значит, он искренне верил в то, что это будет не полноценная война", причем "не с кем-нибудь, а с НАТО", а именно ограниченная "спецоперация".

"И, наконец, в-десятых, Запад — это в числе прочего система ценностей и союзнических гарантий. Запад выиграл Холодную войну, и то, что он держит слово, видят не только в Москве, но и в Сеуле, Токио, Эр-Рияде, Тель-Авиве и десятках других столиц", — заключает Юраш.

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