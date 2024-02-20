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В Венгрии предложили ратифицировать членство Швеции в НАТО 26 февраля
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Правящая фракция венгерского парламента Фидес внесла в национальное собрание предложение о ратификации членства Швеции в НАТО на первом заседании весенней сессии 26 февраля,... ПРАЙМ, 20.02.2024
общество , новости, ес, венгрия, швеция, нато
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БУДАПЕШТ, 20 фев — ПРАЙМ. Правящая фракция венгерского парламента Фидес внесла в национальное собрание предложение о ратификации членства Швеции в НАТО на первом заседании весенней сессии 26 февраля, сообщил лидер фракции Мате Кочиш.
"Прошу господина спикера, чтобы на первом заседании весенней парламентской сессии 2024 года 26 февраля в повестке дня фигурировало окончательное голосование по законопроекту о присоединении Шведского королевства к Североатлантическому альянсу", — сказано в соответствующей публикации в Facebook*.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт и Стокгольм "сделали важные шаги" для урегулирования разногласий и все идет к тому, что в начале весенней сессии венгерского парламента, которая начнется 26 февраля, депутаты одобрят шведскую заявку в НАТО.
25 января Турция одобрила заявку на вступление Швеции в НАТО. Теперь стране необходимо одобрение от Венгрии. Орбан заявлял, что Будапешт в целом поддерживает присоединение Швеции к альянсу. Его слова приводило издание Le Parisien. При этом премьер подчеркнул, что сроки принятия такого решения пока неизвестны.
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