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Россиянам пообещали самое жаркое за всю историю лето
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Предстоящее лето в России может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений, сообщил телеканал "Известия" со ссылкой на синоптиков. Отмечается, что уже в июне температура... ПРАЙМ, 20.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Предстоящее лето в России может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений, сообщил телеканал "Известия" со ссылкой на синоптиков.
Отмечается, что уже в июне температура может подняться на 7°С выше нормы. Так, в Москве, Твери, Калуге и Калининграде воздух может прогреться до +35°С. Температурные рекорды ожидаются также на Урале, в Поволжье, в Сибири и на Северном Кавказе.
Синоптики полагают, что на летний климат окажет влияние такое явление, как Эль-Ниньо. Оно представляет собой колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Эль-Ниньо вызвать погодные аномалии по всему миру, отмечают "Известия".