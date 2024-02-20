МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Предстоящее лето в России может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений, сообщил телеканал "Известия" со ссылкой на синоптиков. Россиянам назвали выгодный для отпуска период

Отмечается, что уже в июне температура может подняться на 7°С выше нормы. Так, в Москве, Твери, Калуге и Калининграде воздух может прогреться до +35°С. Температурные рекорды ожидаются также на Урале, в Поволжье, в Сибири и на Северном Кавказе.

Синоптики полагают, что на летний климат окажет влияние такое явление, как Эль-Ниньо. Оно представляет собой колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Эль-Ниньо вызвать погодные аномалии по всему миру, отмечают "Известия".