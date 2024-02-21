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Военный рассказал, как ВС России провели обманный маневр в Авдеевке
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Российские подразделения провели в Авдеевке обманный маневр, заставив сопротивляющиеся ВСУ сконцентрировать весь огонь на одном участке и пропустить атаку в другом месте,... ПРАЙМ, 21.02.2024
общество , новости, россия, сво, авдеевка, маневр
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российские подразделения провели в Авдеевке обманный маневр, заставив сопротивляющиеся ВСУ сконцентрировать весь огонь на одном участке и пропустить атаку в другом месте, рассказал военнослужащий с позывным "Тор".
"Чтобы та группа заняла Третью улицу, нам пришлось вызывать на себя удар — ехать с двумя танками и с "бэхой", прорываться через "Царскую охоту" (заброшенный туристический комплекс — ред.). Нас там атаковала артиллерия. Они на нас обратили внимание и дали возможность людям пройти на Третью улицу", — отметил "Тор".
"Получилось, что мы создали обманный маневр для отвлечения противника только на себя, чтобы все внимание было на нас,… что мы идем с танками… И они просто атаковали нас всей артиллерией, всем, чем можно, сразу же. Полночи били кассетами, дронами, мы отбивались. И когда нам дали команду отойти — мы ушли", — уточнил военный.
Как сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, Генштабу ВС удалось провести операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях. Группировка войск "Центр" полностью взяла под контроль Авдеевку 17 февраля.