МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Бразилию, где примет участие во встрече глав МИД стран "Большой двадцатки", передает корреспондент РИА Новости. В Израиле объявили президента Бразилии персоной нон грата

В МИД РФ ранее отметили, что первая встреча в рамках бразильского председательства будет посвящена проблемам современной международной повестки дня "с акцентом на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов".

В министерстве ранее также отметили, что в своем выступлении Лавров расскажет об оценках России стоящих перед международным сообществом вызовов, их внутренних причин и динамики, а также необходимых шагов по эффективному преодолению указанных проблем.

"Будет отмечена особая важность использования всего дипломатического инструментария, средств мирного решения споров, взаимоуважительного диалога и сотрудничества в целях обеспечения неделимой и устойчивой безопасности", — рассказала ранее официальный представитель МД Мария Захарова.

По ее словам, на полях мероприятия у Лаврова запланированы несколько встреч "с коллегами из числа стран с формирующимися рынками".

В переговорах глав МИД G20 будет принимать участие и госсекретарь США Энтони Блинкен — единственная за последние два года беседа "на ногах" глав российского и американского внешнеполитических ведомств состоялась именно на полях аналогичного мероприятия "двадцатки" в марте прошлого года в Индии.

Бразилия станет финальной точкой латиноамериканского турне министра. Ранее он посетил Кубу и Венесуэлу.