МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Республиканцы в палате представителей США ожидают приостановки работы федерального правительства из-за отсутствия решения о продолжении его финансирования, сообщает интернет-издание Axios со ссылкой на источники. В конгрессе США предложили альтернативный проект помощи Киеву, пишет Hill

"За закрытыми дверями республиканцы в палате представителей перешли от оптимистически осторожной позиции к ожиданию шатдауна правительства", — говорится в публикации.

По словам собеседников, американское правительство все-таки прекратит свою работу из-за отсутствия как постоянного бюджета, также и непринятия очередной временной резолюции. "Люди предсказывают шатдаун, даже если он продлится лишь несколько дней", — заявил изданию один из республиканских законодателей.

По данным авторов публикации, спикеру палаты представителей США Майку Джонсону после возвращения конгрессменов с текущего перерыва предстоит сделать выбор между тем, чтобы продолжать сражаться с демократами по вопросу бюджета, что угрожает отсутствием решения по финансированию правительства, либо заключить с ними сделку, что ставит под угрозу его собственный пост.

В январе президент США Джо Байден подписал закон о временном продлении финансирования правительства, вновь избежав грозившего федеральным органам власти прекращения работы. Ранее соответствующую временную резолюцию одобрили сенат и палата представителей. Документ обеспечивает финансирование работы исполнительной власти и государственных ведомств до марта.

Временная резолюция включает выделение средств для части федеральных ведомств до 1 марта, а для прочих — до 8 марта.