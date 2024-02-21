МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Падение Авдеевки может привести к госперевороту на Украине и дает Российской Федерации возможность для решающего наступления, пишет в статье для хорватского издания Advance обозреватель Д. Марьянович. Российские войска полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке

По его мнению, после падения Авдеевки — "символа украинского сопротивления" — "Владимиру Зеленскому придется что-то менять, а иначе определенные силы внутри самой Украины поменяют его".

При этом Марьянович выразил уверенность, что теперь Зеленский будет вынужден еще больше запугивать Запад "российской угрозой". И тут же с неменьшей уверенностью заявляет, что все усилия украинского президента обречены на провал, поскольку западным спонсорам Киева безразличны мольбы о помощи, и они без труда придумают, как откреститься от каких бы то ни было обвинений в поражении Украины.

Вместе с тем обозреватель прогнозирует, что Россия не будет откладывать новые удары и воспользуются упадком ВСУ для быстрого продвижения на Запад.

"Перед российскими вооруженными силами сейчас открываются возможности для наступления, которое может привести к окончательной победе", — отметил журналист.

В ночь на 17 февраля главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Впоследствии в российском Минобороны констатировали, что приказ вышел спустя сутки после начала "неконтролируемого бегства украинских подразделений из города".

Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны России.