МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Польские фермеры, протестующие против сельскохозяйственного импорта с Украины, использовали пророссийские плакаты. Один из забастовщиков повесил на своем тракторе плакат, призывающий президента России Владимира Путина "навести порядок с Украиной, Брюсселем и нашими властями", сообщает Radio ZET. Польские фермеры выступили против помощи Украине за их счет

Отмечается, что одним из ключевых требований польских фермеров, протестующих с 9 февраля, является прекращение потока украинской сельхозпродукции на рынок Польши. А кроме того, фермеры выступают против программы ЕС "Зеленый курс", определяющей стратегию преобразования Евросоюза в экономику с минимальным воздействием на окружающую среду.

Как свидетельствует Radio ZET, бурную реакцию вызвал пророссийский плакат, прикрепленный на тракторе, который участвовал в блокаде у съезда с автострады А1 в городе Гожичках. Лозунг на плакате гласил: "Путин, наведи порядок с Украиной, Брюсселем и нашими властями". Ко всему прочему, к передней части трактора был прикреплен большой флаг СССР.

По заявлению организаторов акции, которое Radio ZET передает со ссылкой на издание Gazeta Wyborcza, каждый участник несет индивидуальную ответственность за содержание своего плаката. При этом издание неофициально сообщило, что участнику акции будет направлено уведомление в связи с пропагандой тоталитарного строя государства.

Несколько дней назад широкий резонанс в СМИ и соцсетях вызвало появление на акции протеста в Дорогуске Петра Панасюка, пророссийского активиста из партии "Безопасная Польша", который заявил о своей поддержке польских фермеров.

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