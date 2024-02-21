СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — ПРАЙМ. Руководитель немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель выступил с предложением денонсировать договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии" от 1990 года. Крымские татары назвали злобным оскалом угрозы меджлиса "вернуть" Крым

Данный документ также известен как договор "Два плюс четыре". Он был подписан ГДР, ФРГ, Францией, СССР, Великобританией и США в Москве 12 сентября 1990 года и вступил в силу в марте 1991 года.

"Договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии" от 12 сентября 1990 года фактически не реализуется и подлежит денонсации", — рассказал Гемпель РИА Новости.

Он отметил, что данную идею поддерживает вся немецкая община Крыма, при этом выражая сожаление, что статья 7 так и не была реализована. По словам Гемпеля, крымские немцы обеспокоены политикой и действиями Берлина в отношении России.

Гемпель напомнил, что договор устанавливал прочную основу для создания справедливого и надежного мирного устройства в Европе, в том числе принятие эффективных мер по контролю над вооружениями, разоружению и укреплению доверия. Он пояснил, что данным договором страны скрепили себя готовностью не рассматривать друг друга как противников и работать над установлением отношений доверия и сотрудничества, но нынешние власти Германии полностью попрали данные своими предшественниками обещания.

Позднее сенатор от Крыма Сергей Цеков поддержал предложение денонсировать договор. По его словам, Германия действительно игнорирует документ, а слова Гемпеля "попали в десятку".