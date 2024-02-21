Крымские немцы призвали денонсировать договор с Германией от 1990 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — ПРАЙМ. Руководитель немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель выступил с предложением денонсировать договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии" от 1990 года.
Данный документ также известен как договор "Два плюс четыре". Он был подписан ГДР, ФРГ, Францией, СССР, Великобританией и США в Москве 12 сентября 1990 года и вступил в силу в марте 1991 года.
"Договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии" от 12 сентября 1990 года фактически не реализуется и подлежит денонсации", — рассказал Гемпель РИА Новости.
Он отметил, что данную идею поддерживает вся немецкая община Крыма, при этом выражая сожаление, что статья 7 так и не была реализована. По словам Гемпеля, крымские немцы обеспокоены политикой и действиями Берлина в отношении России.
Гемпель напомнил, что договор устанавливал прочную основу для создания справедливого и надежного мирного устройства в Европе, в том числе принятие эффективных мер по контролю над вооружениями, разоружению и укреплению доверия. Он пояснил, что данным договором страны скрепили себя готовностью не рассматривать друг друга как противников и работать над установлением отношений доверия и сотрудничества, но нынешние власти Германии полностью попрали данные своими предшественниками обещания.
Позднее сенатор от Крыма Сергей Цеков поддержал предложение денонсировать договор. По его словам, Германия действительно игнорирует документ, а слова Гемпеля "попали в десятку".
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