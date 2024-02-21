МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Выступление Владимира Зеленского в Мюнхене сопровождалось совершенно недопустимыми пропагандистскими штампами и угрозами в адрес Вашингтона, заявил руководитель фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу "Politeka". Медведчук рассказал, что может пошатнуть позиции Зеленского

По его словам, у Зеленского было "абсолютно провальное выступление в Мюнхене, оно пустое". "Это набор пропагандистских клише, лозунгов, которые <…> можно скармливать обывателю", — отметил Бондаренко.

Эксперт также полагает, что Зеленскому не стоило озвучивать западным лидерам заявления, которые он "продуцирует" для украинской аудитории. Бондаренко подчеркнул, что слушатели в Мюнхене прекрасно понимают истинное положение дел на Украине из докладов разведки и закрытой аналитики. Политолог считает, что произносить такую речь, как у Зеленского, было "совершенно недопустимо".

Также он отметил, что Зеленский пытался совершенно неуместно сымпровизировать своим заявлением, что перестанет считать США партнером Киева при отказе от дальнейшей финансовой поддержки. Бондаренко полагает, что Зеленский возомнил себя "центром мира".

"Зеленский решил еще и представить некий экспромт, <…> когда он сказал: <…> "А сейчас вот я… обидимся, и вот увидите! Не будем мы вас считать стратегическими партнерами!» <…> Вот это его заявление, это было <…> одной из самых больших глупостей, которые можно было совершить политику", — указал он.

Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля.