МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. "Справедливая Россия — За правду" внесет в Госдуму законопроект об установлении 24 февраля Дня участника специальной военной операции, сообщил лидер эсеров Сергей Миронов. В Швеции похвалили устойчивость России в ходе СВО

"Сегодня наша фракция… вносит закон, который вносит изменения в закон о памятных датах и праздничных днях. Речь идет о нашем предложении установить 24 февраля день защитника специальной военной операции, день-участника специальной военной операции. Мы считаем, что это будет правильно", — заявил он в ходе пресс-подхода.

Миронов отметил, что установление такой памятной даты позволит не только подчеркнуть особую роль участников СВО в истории страны, но и будет способствовать военно-патриотическому воспитанию молодежи, формированию у нее чувства долга перед Отечеством.

Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.